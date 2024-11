Meteo Monza, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Monza indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto nelle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 7,5°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da est-nord-est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 7,1°C a 10,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 4,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto, sebbene la mancanza di sole possa rendere l’atmosfera un po’ grigia.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà lievi variazioni. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 10,8°C, con un graduale diradamento delle nubi che porterà a momenti di sole tra le nubi sparse. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 62%. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria più fresca.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 7,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 78%. I venti rimarranno deboli, rendendo la serata tranquilla, ma con un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monza nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere. La settimana si prospetta quindi con un clima fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Monza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 3.2 ENE max 3.6 Grecale 78 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.2 ENE max 2.8 Grecale 76 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.5 NNE max 1.7 Grecale 76 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.7 SSO max 3.6 Libeccio 67 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.5° perc. +9.2° Assenti 4.8 SSO max 4.3 Libeccio 63 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.7 SO max 5.5 Libeccio 70 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 2.8 O max 3.7 Ponente 77 % 1006 hPa 22 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 1 % 2.6 ONO max 3.7 Maestrale 78 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:46

