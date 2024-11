Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

A Mugnano di Napoli, le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +15,8°C. La mattina seguirà con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 20,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento delle nuvole, ma senza precipitazioni, con temperature che si attesteranno attorno ai 20°C. La sera porterà nuovamente cieli poco nuvolosi, con temperature in calo fino a 16,9°C.

Durante la notte, Mugnano di Napoli registrerà un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima, pari al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,1°C e la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 16,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 20,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 6%, e il vento si presenterà leggero, con velocità di circa 2,7 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 47%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera variazione con poche nuvole, ma senza alcuna possibilità di pioggia. Le temperature si manterranno tra 18,5°C e 20,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente fino al 15%, ma non ci saranno precipitazioni.

La sera porterà un ritorno a cieli poco nuvolosi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,9°C. L’umidità rimarrà attorno al 60%, mentre il vento continuerà a essere leggero, con velocità che non supereranno i 5,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mugnano di Napoli indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una stabilità climatica, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 4.1 NE max 5.6 Grecale 60 % 1024 hPa 4 cielo sereno +16° perc. +15.4° Assenti 4.6 NE max 5.7 Grecale 66 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 5.8 NE max 6.7 Grecale 64 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 2 N max 2.7 Tramontana 50 % 1025 hPa 13 poche nuvole +20.7° perc. +20° Assenti 7.5 O max 6.3 Ponente 47 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19° perc. +18.4° Assenti 9.5 O max 10 Ponente 56 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° Assenti 5.4 NO max 5.8 Maestrale 59 % 1024 hPa 22 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° Assenti 4.3 N max 4.1 Tramontana 60 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:52

