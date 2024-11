Meteo Mugnano di Napoli, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Mugnano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. I dati meteorologici suggeriscono un inizio di giornata piuttosto umido, con temperature che si manterranno intorno ai 16-17°C e una significativa copertura nuvolosa. La presenza di venti sostenuti, provenienti principalmente da Ovest, contribuirà a rendere la percezione termica più fresca.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà attorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 66%, e il vento soffierà a una velocità di circa 35,6 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con un accumulo previsto di 0,68 mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano che la pioggia persisterà, sebbene con intensità variabile. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 16,5°C e 17,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 89% intorno a mezzogiorno. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 39,1 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 94%. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si calmerà leggermente, con velocità che varieranno tra 26,8 km/h e 29,1 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 13°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portandosi al 24%. I venti diventeranno più leggeri, con velocità che si attesteranno intorno ai 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mugnano di Napoli indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da piogge intermittenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle schiarite e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.8° perc. +16.5° 0.18 mm 33 OSO max 47.9 Libeccio 76 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.52 mm 31.8 OSO max 46.1 Libeccio 80 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.24 mm 30.4 OSO max 45 Libeccio 78 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.1° perc. +16.9° 1.04 mm 37.6 OSO max 61.7 Libeccio 79 % 1004 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +15.9° prob. 32 % 37.2 O max 45.5 Ponente 61 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.3° perc. +14.5° prob. 8 % 23.1 ONO max 35.4 Maestrale 60 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.1° prob. 3 % 12 ONO max 18.2 Maestrale 56 % 1010 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +12.6° Assenti 14.8 ONO max 24.5 Maestrale 51 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:38

