Meteo Napoli, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 13°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente piogge leggere, accompagnate da un calo delle temperature.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Napoli sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura di +13,2°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 16,7 km/h, proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 1.33 mm. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione meteo non subirà sostanziali variazioni, con piogge più leggere e temperature che si manterranno attorno ai 13°C.

Nel corso della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +16,1°C entro le ore 12:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, oscillando tra l’81% e il 91%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento si manterrà leggera, con intensità che non supererà i 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un nuovo aumento dell’attività precipitativa, con piogge leggere che si manifesteranno nuovamente. Le temperature scenderanno a circa 13°C e la copertura nuvolosa rimarrà costante. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10 km/h, con raffiche più forti che potrebbero raggiungere i 20 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un andamento variabile, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Venerdì e nel weekend si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.92 mm 12.3 NE max 17.1 Grecale 82 % 1016 hPa 4 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 49 % 12.4 NNE max 17.8 Grecale 75 % 1016 hPa 7 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° Assenti 9.2 NNE max 12.1 Grecale 73 % 1017 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 3.2 N max 4.5 Tramontana 64 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° prob. 3 % 3.2 ONO max 5.1 Maestrale 58 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16.1° perc. +15.3° prob. 8 % 5.8 OSO max 5.2 Libeccio 60 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.8° perc. +14.1° 0.42 mm 12.5 NO max 12 Maestrale 68 % 1017 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° prob. 76 % 8.8 N max 10.7 Tramontana 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:43

