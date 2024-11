Meteo Nardò, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Nardò indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 9,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature e a un cielo sereno.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo circa 12,7°C entro le 09:00. La brezza leggera da Nord contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole. A partire dalle 11:00, le temperature toccheranno i 14,2°C, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente, favorendo l’ingresso di più sole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di 14,8°C intorno alle 13:00. La brezza da Nord continuerà a mantenere l’aria fresca, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 33%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 9,4°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nardò nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 9°C e i 15°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.6° perc. +8° Assenti 5.7 N max 6.1 Tramontana 51 % 1031 hPa 5 nubi sparse +8.4° perc. +7.4° Assenti 6.7 N max 7.3 Tramontana 52 % 1030 hPa 8 nubi sparse +11.5° perc. +9.9° Assenti 6.6 N max 8.3 Tramontana 44 % 1030 hPa 11 poche nuvole +14.2° perc. +12.6° Assenti 8.5 NNO max 10.1 Maestrale 35 % 1028 hPa 14 cielo sereno +14.6° perc. +13° Assenti 9.9 NNE max 11.1 Grecale 34 % 1027 hPa 17 cielo sereno +11.3° perc. +9.7° Assenti 9.2 NE max 9.9 Grecale 49 % 1027 hPa 20 cielo sereno +10° perc. +8.6° Assenti 3.6 NNE max 4.1 Grecale 56 % 1027 hPa 23 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 1.4 ESE max 2.3 Scirocco 62 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.