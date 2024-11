Meteo Nardò, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Nardò si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà progressivamente nel corso della mattinata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative. Le previsioni del tempo indicano una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento della temperatura percepita, rendendo la giornata più gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una percezione di circa 10,4°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a un cielo più coperto, con una percentuale di umidità che si manterrà attorno al 44%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potrebbero superare i 50 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 13°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione continuerà a essere presente, con velocità che varieranno tra i 30 e i 40 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno fino al pomeriggio, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 2%.

Nel pomeriggio, le temperature massime si stabiliranno intorno ai 12°C, con una percezione che potrebbe scendere a 10°C a causa del vento fresco. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore del tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 30%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1030 hPa.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 10°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma si manterrà comunque a livelli accettabili. Le previsioni del tempo per la serata indicano una stabilità delle condizioni meteorologiche, con un cielo limpido e una temperatura percepita che si aggirerà intorno agli 8°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Nardò indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature fresche ma gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento delle temperature e una diminuzione della ventilazione. Gli amanti del sole e delle giornate all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per attività all’aperto, godendo di un autunno che si presenta particolarmente clemente.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Nardò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.8° perc. +10.1° Assenti 35.1 N max 46.2 Tramontana 44 % 1015 hPa 5 nubi sparse +11.6° perc. +9.7° prob. 4 % 27.5 NNO max 41.7 Maestrale 35 % 1020 hPa 8 poche nuvole +12.2° perc. +10.3° Assenti 35.5 N max 47.2 Tramontana 31 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13° perc. +11° Assenti 41.2 N max 46.5 Tramontana 27 % 1026 hPa 14 cielo sereno +12.6° perc. +10.6° Assenti 32.5 N max 41.5 Tramontana 30 % 1028 hPa 17 cielo sereno +11.3° perc. +9.4° Assenti 22.2 N max 36.1 Tramontana 35 % 1031 hPa 20 cielo sereno +10.4° perc. +8.6° Assenti 16.6 N max 28.4 Tramontana 39 % 1033 hPa 23 cielo sereno +9.8° perc. +8° Assenti 12.3 N max 16.3 Tramontana 41 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:24

