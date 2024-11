Meteo Niscemi, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, alternando momenti di cielo coperto a fasi di parziale schiarita. I venti saranno leggeri, con una predominanza di direzione sud-ovest, e l’umidità si manterrà su livelli relativamente elevati.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 47%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,7 km/h da est-nord-est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un valore del 77%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 19,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% alle 07:00, per poi diminuire gradualmente. La velocità del vento varierà tra 5,2 km/h e 12,3 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente sud-ovest. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 12%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e una copertura nuvolosa che scenderà fino al 15%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C alle 15:00, mentre la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 7,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 7%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 10%, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, raggiungendo i 2,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà minima, con valori che non supereranno il 2%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di momenti nuvolosi e sereni. Si prevede che le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con una leggera diminuzione della temperatura nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli abitanti di Niscemi potranno quindi godere di un clima relativamente piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

2 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° prob. 60 % 8.2 ENE max 8.2 Grecale 88 % 1017 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +13° prob. 50 % 9.5 ENE max 9.9 Grecale 88 % 1018 hPa 8 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 6 % 6.9 E max 8.8 Levante 77 % 1020 hPa 11 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° prob. 6 % 10.6 SSO max 13.6 Libeccio 62 % 1019 hPa 14 poche nuvole +18.7° perc. +18.2° prob. 13 % 9.3 OSO max 10.5 Libeccio 63 % 1019 hPa 17 poche nuvole +15.2° perc. +15° prob. 15 % 4.8 SO max 5.4 Libeccio 82 % 1019 hPa 20 poche nuvole +14.5° perc. +14.3° prob. 2 % 2.7 ONO max 4.7 Maestrale 86 % 1020 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +13.9° prob. 5 % 1.3 ONO max 4.4 Maestrale 84 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:52

