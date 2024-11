Meteo Niscemi, le previsioni per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +9,5°C. La velocità del vento sarà moderata, tra 2,7 km/h e 4,6 km/h, proveniente da Nord Est. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +15,6°C alle 12:00, con un aumento della velocità del vento a 9,3 km/h. Nel pomeriggio, si prevede l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. Martedì, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno i +17,2°C. Mercoledì e Giovedì, si assisterà a un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che varieranno tra +12,6°C e +18,1°C, con umidità elevata.

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,5°C alle 00:00, scendendo leggermente fino a +9,2°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,7 km/h e 4,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1031 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle 12:00, con temperature che saliranno gradualmente da +8,9°C alle 06:00 fino a raggiungere i +15,6°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,3 km/h alle 12:00, mantenendo una direzione prevalentemente Ovest – Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 13%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera variazione con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +15,7°C alle 13:00, per poi scendere a +12,2°C alle 16:00. La velocità del vento varierà tra 6 km/h e 10,4 km/h, mantenendo una direzione Sud Ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78% alle 16:00.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,7°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, scendendo a 3,9 km/h. L’umidità continuerà a rimanere alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Martedì 26 Novembre

La notte di Martedì 26 Novembre inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,6°C alle 00:00, mantenendosi stabili fino alle 03:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,4 km/h e 4,5 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, con una pressione atmosferica di 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse a partire dalle 01:00, con temperature che saliranno fino a +17,2°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h alle 12:00, con direzione Ovest – Sud Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 31%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +15,8°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 10 km/h e 11,6 km/h, mantenendo una direzione Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 67%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a +12,0°C alle 23:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 2,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’88%.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11,9°C alle 00:00, mantenendosi stabili fino alle 03:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3 km/h e 3,8 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, con una pressione atmosferica di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che saliranno fino a +17,8°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,4 km/h alle 12:00, con direzione Ovest – Sud Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +16,4°C alle 15:00. La velocità del vento varierà tra 7,7 km/h e 10,6 km/h, mantenendo una direzione Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

Nella sera, il cielo presenterà poche nuvole con temperature che scenderanno a +12,8°C alle 23:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 1,5 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’87%.

Giovedì 28 Novembre

La notte di Giovedì 28 Novembre inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,6°C alle 00:00, mantenendosi stabili fino alle 03:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 2,1 km/h e 3,2 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, con una pressione atmosferica di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto a partire dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a +18,1°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,8 km/h alle 11:00, con direzione Ovest. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17,4°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 10 km/h e 12,8 km/h, mantenendo una direzione Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 64%.

Nella sera, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che scenderanno a +13,0°C alle 23:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 1 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un andamento prevalentemente sereno con temperature che varieranno da un minimo di +9,0°C a un massimo di +18,1°C. La presenza di nubi sparse e una leggera velocità del vento caratterizzeranno il clima, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione all’umidità, che si manterrà su livelli elevati, soprattutto nelle ore notturne.

