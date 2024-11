Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Nocera Superiore si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si manterrà tale anche nel pomeriggio, mentre nel corso della sera si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che al mattino si attesteranno intorno ai 22,7°C, scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,4°C in serata. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che non supererà i 5,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole, mantenendo una temperatura di circa 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 20%, permettendo di godere di un cielo quasi sereno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 16,7°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 47%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,5°C e una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura percepita sarà di 18,6°C, con un’umidità che scenderà al 39%. Le condizioni di calma del vento continueranno, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che raggiungeranno il picco di 22,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 2%, garantendo un’ottima esposizione al sole. L’umidità si attesterà attorno al 33%, rendendo l’aria gradevole e fresca. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, favorendo una sensazione di tranquillità.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 20:00, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando la copertura nuvolosa al 25%. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 18,1°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, attestandosi intorno al 54%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nocera Superiore indicano una giornata di Domenica all’insegna del bel tempo, con temperature piacevoli e cielo sereno fino al pomeriggio. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità in serata, che potrebbe preludere a condizioni più variabili nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile approfittare della giornata di sole prima di eventuali cambiamenti meteo nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.4° perc. +16.3° Assenti 4.6 NE max 4.9 Grecale 46 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +15.6° Assenti 5.1 NNE max 5.4 Grecale 46 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +16.8° Assenti 3.6 NE max 4.8 Grecale 44 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21° Assenti 3.2 SO max 3.4 Libeccio 33 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +21.9° Assenti 5.5 SO max 5.3 Libeccio 33 % 1023 hPa 16 cielo sereno +19.9° perc. +19.1° Assenti 3.4 SSO max 4.4 Libeccio 45 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18° Assenti 1.3 NE max 2.2 Grecale 51 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 3.6 NE max 3.7 Grecale 56 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:52

