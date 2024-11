Meteo Nocera Superiore, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Nocera Superiore indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 15,6°C e 16,3°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta e piogge leggere che continueranno a cadere. La velocità del vento varierà tra 15,6 km/h e 21,9 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si intensificheranno, portando a una temperatura di circa 16,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno all’82%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 22,7 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 2,19 mm, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteorologiche. Le nubi si faranno più sparse e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,8°C. La velocità del vento diminuirà, con valori attorno agli 11,4 km/h, mentre la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa, attorno all’82%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14,2°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 71%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 6 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno minime, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Nocera Superiore indicano una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge al mattino, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e una serata più serena. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in lieve aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente vedere un ritorno di condizioni più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Nocera Superiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.72 mm 20.4 SO max 41.7 Libeccio 84 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.49 mm 16 SO max 28.5 Libeccio 90 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.42 mm 14.7 OSO max 30 Libeccio 86 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +17° perc. +17° 1.25 mm 19.8 OSO max 46.8 Libeccio 86 % 1004 hPa 13 pioggia leggera +16.6° perc. +16.1° 0.2 mm 22.7 ONO max 44.5 Maestrale 69 % 1004 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 33 % 13 ONO max 23.3 Maestrale 64 % 1007 hPa 19 poche nuvole +14.2° perc. +13.3° prob. 11 % 7.7 ONO max 14.9 Maestrale 61 % 1010 hPa 22 nubi sparse +14.6° perc. +13.6° prob. 3 % 10.5 NO max 23 Maestrale 55 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:37

