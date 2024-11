Meteo Noto, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100% per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 18,7°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70-75%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e nord-est, con velocità che varieranno tra i 6,6 km/h e i 12,8 km/h.

Durante la notte, le temperature rimarranno stabili intorno ai 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà la copertura nuvolosa. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18,7°C intorno alle 10:00. La brezza leggera garantirà un certo comfort, nonostante l’umidità rimanga elevata. Le probabilità di pioggia saranno minime, con valori che non supereranno il 9%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 17,2°C alle 18:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e anche in questo frangente non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La nuvolosità persisterà, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 71-74%. Anche in questo caso, non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione climatica rimarrà stabile, con una leggera possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze di Noto, nonostante la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 7.6 NNE max 9.1 Grecale 75 % 1020 hPa 5 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 8 NE max 9.5 Grecale 73 % 1019 hPa 8 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° prob. 4 % 9.8 ENE max 12.6 Grecale 65 % 1020 hPa 11 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° prob. 8 % 10.6 E max 9.4 Levante 60 % 1018 hPa 14 cielo coperto +18.5° perc. +18° prob. 9 % 12.8 E max 12.1 Levante 62 % 1017 hPa 17 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° prob. 11 % 8.3 ENE max 11.3 Grecale 69 % 1018 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +16.6° prob. 8 % 5.8 ENE max 7.9 Grecale 71 % 1018 hPa 23 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 13 % 4.2 NE max 7.3 Grecale 74 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.