Meteo Noto, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C durante le prime ore del giorno, per poi salire fino a 21°C nel tardo mattino. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 50 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature di circa 17°C, accompagnate da nubi sparse e una leggera probabilità di precipitazioni. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra i 27 km/h e i 30 km/h, proveniente principalmente da Ovest. Con il passare delle ore, la temperatura percepita rimarrà stabile, mentre l’umidità si manterrà attorno al 79%.

Durante la mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che raggiungeranno i 21°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 50 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 64%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. I venti si manterranno freschi, con intensità che varierà tra i 31 km/h e i 34 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con venti forti che continueranno a soffiare da Ovest, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Sabato, quando si prevede un parziale ritorno del sole e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, le condizioni di vento forte potrebbero persistere, rendendo necessaria attenzione per chi si trova all’aperto. La settimana si concluderà con un clima più stabile, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° prob. 28 % 28.8 O max 50.3 Ponente 77 % 1011 hPa 5 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° prob. 35 % 25.6 OSO max 44.4 Libeccio 78 % 1011 hPa 8 cielo coperto +19.8° perc. +19.7° prob. 35 % 28.7 OSO max 44.4 Libeccio 71 % 1012 hPa 11 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° prob. 25 % 36.6 OSO max 50.4 Libeccio 63 % 1011 hPa 14 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 31 O max 45.4 Ponente 62 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 34.5 O max 53.6 Ponente 81 % 1012 hPa 20 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 31.4 O max 50.8 Ponente 79 % 1013 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +17° prob. 3 % 23.2 ONO max 41.7 Maestrale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.