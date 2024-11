Meteo Noto, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Noto di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera nelle prime ore del giorno.

Nel corso della mattina, il meteo si presenterà instabile. Si prevede che le temperature raggiungano un massimo di 19,5°C intorno alle 11:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 83%. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, specialmente attorno alle 12:00, con accumuli di circa 0,28mm. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a deteriorarsi, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che scenderanno fino a 17,3°C. Le previsioni meteo segnalano piogge leggere che potrebbero manifestarsi tra le 15:00 e le 17:00, con accumuli simili a quelli della mattina. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16,8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 25%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, contribuendo a un senso di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, quando si prevede un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.17 mm 5.9 ENE max 7.7 Grecale 81 % 1026 hPa 5 nubi sparse +16.7° perc. +16.6° prob. 46 % 7.7 ENE max 9.1 Grecale 84 % 1026 hPa 8 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° prob. 15 % 11.6 E max 13.6 Levante 74 % 1027 hPa 11 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° prob. 24 % 12.2 E max 10.7 Levante 69 % 1026 hPa 14 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° prob. 58 % 13.2 ESE max 13.2 Scirocco 72 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +17.3° perc. +17.2° 0.15 mm 6.6 ESE max 8.4 Scirocco 80 % 1026 hPa 20 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 20 % 10.2 NE max 13.4 Grecale 79 % 1025 hPa 23 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° prob. 28 % 10.3 NE max 12.9 Grecale 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:53

