Meteo Nova Milanese, le previsioni per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Nova Milanese si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica che favorirà un clima gradevole, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 68%. I venti saranno leggeri, provenienti da est-nord-est, con una velocità di circa 2,9 km/h.

Durante la mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 10,7°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta al 7%, e l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 47% entro mezzogiorno. I venti saranno sempre leggeri, con una velocità che varierà tra i 4,8 km/h e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 11,8°C alle 13:00, mantenendosi sopra i 10°C fino alle 16:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa non supererà il 7%. L’umidità si attesterà attorno al 44%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da sud-ovest.

La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 8,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 20%. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo il 65%. I venti si manterranno leggeri, con velocità intorno ai 2,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nova Milanese indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La situazione meteo rimarrà favorevole, senza segnali di cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.8 E max 2.8 Levante 69 % 1025 hPa 5 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 2.1 NNO max 2.1 Maestrale 69 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.1 O max 5.4 Ponente 63 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.7° perc. +9.1° Assenti 6 OSO max 6.6 Libeccio 47 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.7° perc. +10.1° Assenti 5.3 SO max 5.1 Libeccio 45 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.7 OSO max 6.2 Libeccio 58 % 1020 hPa 20 poche nuvole +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.4 O max 3.9 Ponente 63 % 1020 hPa 23 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.6 ONO max 3.8 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:49

