Meteo Nova Milanese, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Nova Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 10°C intorno alle 10:00. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni occidentali, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1023 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 12°C tra le 13:00 e le 14:00, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria più gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno al 40%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 8°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con poche nuvole che potrebbero apparire verso le 19:00. La brezza leggera persisterà, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 15 Novembre a Nova Milanese si presentano favorevoli, con un clima ideale per trascorrere la giornata all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una leggera fluttuazione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della stabilità atmosferica e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.3 O max 3.9 Ponente 63 % 1024 hPa 4 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 2.7 O max 4.2 Ponente 63 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 1.4 ONO max 3 Maestrale 59 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10.1° perc. +8.4° Assenti 2.2 SSO max 2.1 Libeccio 44 % 1024 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.3° Assenti 3.6 S max 2 Ostro 40 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.4° perc. +8.9° Assenti 3.9 SE max 4.9 Scirocco 53 % 1023 hPa 19 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.1 E max 5.4 Levante 63 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.5 E max 6.2 Levante 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

