Meteo Novara, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Novara si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +6,8°C e +9,6°C, mentre l’umidità risulterà elevata, superando il 90%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, le condizioni di meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 93%. La velocità del vento sarà molto bassa, compresa tra 1,1 km/h e 4,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Ovest e Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, mantenendo una copertura nuvolosa totale. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +9,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +9,6°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’83%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con cielo nuvoloso e temperature che scenderanno fino a +7,0°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 95%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente da Est e Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Novara indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e umide, con possibilità di piogge intermittenti. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso continuerà a dominare il panorama meteo della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +6.9° perc. +6.3° 0.46 mm 4.9 ONO max 5.7 Maestrale 94 % 1022 hPa 5 pioggia leggera +7.1° perc. +7.1° 0.57 mm 2.8 NNO max 3.8 Maestrale 95 % 1022 hPa 8 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 46 % 1.5 SO max 2.1 Libeccio 93 % 1023 hPa 11 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° prob. 38 % 2.2 SSE max 2.3 Scirocco 85 % 1023 hPa 14 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.2 SE max 2.7 Scirocco 83 % 1022 hPa 17 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 1 % 4.8 E max 5 Levante 93 % 1023 hPa 20 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 0.8 ENE max 1.3 Grecale 95 % 1024 hPa 23 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 2.7 NE max 2.7 Grecale 95 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 16:45

