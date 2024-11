Meteo Novara, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno tra i +1,5°C e i +8,3°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 7,4 km/h e i 11,4 km/h.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo inizialmente coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature scenderanno fino a +1,9°C alle 00:00, per poi attestarsi intorno ai +0,5°C alle 03:00. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 85%. I venti, provenienti da Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 4,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +2,4°C, mentre alle 11:00 si raggiungerà il picco di +6,6°C. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,2 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, attestandosi attorno al 49% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo sempre sereno e temperature che toccheranno i +8,3°C alle 13:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si manterranno intorno ai 7,4 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 40%.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +1,5°C alle 23:00. I venti si faranno più freschi, con velocità che varieranno tra i 9,9 km/h e i 10,7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 59%, mantenendo un clima fresco ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli sereni. Questo trend di stabilità si prevede continuerà anche nei giorni successivi, rendendo le giornate più gradevoli per attività all’aperto. Gli abitanti di Novara possono quindi prepararsi a godere di un fine settimana caratterizzato da un clima favorevole e temperature miti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +0.7° perc. -2.8° prob. 2 % 11.4 ONO max 18.7 Maestrale 87 % 997 hPa 5 nubi sparse +0.7° perc. -2.7° Assenti 11.1 O max 21 Ponente 85 % 1000 hPa 8 cielo sereno +2.4° perc. -0.7° Assenti 10.8 NNO max 32.2 Maestrale 65 % 1004 hPa 11 cielo sereno +6.6° perc. +4.5° Assenti 10.4 NO max 23.5 Maestrale 49 % 1007 hPa 14 cielo sereno +7.9° perc. +6.6° Assenti 7.8 ONO max 15.2 Maestrale 47 % 1008 hPa 17 cielo sereno +4.5° perc. +2.5° Assenti 8.4 NO max 13.1 Maestrale 58 % 1012 hPa 20 cielo sereno +2.3° perc. -0.5° Assenti 10 NNO max 18.7 Maestrale 60 % 1016 hPa 23 cielo sereno +1.5° perc. -1.7° Assenti 10.7 NNO max 20.3 Maestrale 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.