Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori freschi e una predominanza di cieli nuvolosi. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,8°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 9,4°C. Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento, raggiungendo i 14,6°C, mentre la sera vedrà un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 8°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 8°C e una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà parzialmente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 51%. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 9,7°C entro le 10:00. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 11,8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più mite, con temperature che toccheranno i 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 13%, permettendo l’ingresso di più sole. I venti continueranno a soffiare da ovest-nord-ovest, con intensità che arriveranno fino a 30,5 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 8°C e una leggera presenza di nubi sparse.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Novate Milanese indicano un clima fresco e variabile. Giovedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi condizioni di instabilità. Sarà importante seguire gli aggiornamenti per rimanere informati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 4 % 3 O max 4.1 Ponente 66 % 999 hPa 5 cielo coperto +7.7° perc. +6.7° prob. 8 % 6.6 ONO max 11.9 Maestrale 68 % 997 hPa 8 nubi sparse +8.3° perc. +7.3° prob. 1 % 6.8 ONO max 14.9 Maestrale 67 % 997 hPa 11 nubi sparse +11.2° perc. +9.9° Assenti 11.8 ONO max 25.5 Maestrale 56 % 996 hPa 14 poche nuvole +14.4° perc. +12.5° Assenti 16.9 NO max 32.4 Maestrale 25 % 996 hPa 17 poche nuvole +10.1° perc. +7.8° Assenti 22.7 NNO max 46.4 Maestrale 25 % 1000 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +5.5° Assenti 14.6 NNO max 33.8 Maestrale 23 % 1004 hPa 23 nubi sparse +6.3° perc. +3.6° Assenti 13.7 NNO max 31.5 Maestrale 26 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:46

