Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, i valori termici si attesteranno intorno ai 7,6°C, mentre nel corso della giornata si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno un picco di circa 12,1°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri e un’umidità moderata contribuiranno a rendere l’atmosfera gradevole.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a 7,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti si muoveranno da Ovest a una velocità di circa 3,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno e le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, la temperatura sarà di 7,9°C e, proseguendo fino a mezzogiorno, si raggiungeranno i 11,7°C. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, con una velocità che varierà tra 1,5 km/h e 2,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 44%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 12,1°C sia alle 13:00 che alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le condizioni generali. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 4,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 8,3°C alle 21:00. Anche in questo periodo, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, e i venti continueranno a soffiare da Est a una velocità di circa 4,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni meteo per Novate Milanese indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, sarà opportuno monitorare eventuali cambiamenti, poiché il tempo può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Novate Milanese

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 3.5 OSO max 4.1 Libeccio 67 % 1024 hPa 4 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.7 O max 4.4 Ponente 67 % 1023 hPa 7 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 2.3 O max 3 Ponente 62 % 1024 hPa 10 cielo sereno +10.2° perc. +8.4° Assenti 1.9 SO max 2.1 Libeccio 47 % 1024 hPa 13 cielo sereno +12.1° perc. +10.5° Assenti 3.1 S max 1.6 Ostro 44 % 1023 hPa 16 cielo sereno +10.5° perc. +9.1° Assenti 4.1 SE max 5.3 Scirocco 57 % 1023 hPa 19 poche nuvole +9° perc. +9° Assenti 3.7 ESE max 5.9 Scirocco 67 % 1024 hPa 22 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 4.3 E max 7.6 Levante 71 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:50

