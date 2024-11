Meteo Nuoro, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Nuoro si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 8,6°C e una copertura nuvolosa del 90%. La mattina porterà con sé un incremento della temperatura, che raggiungerà i 15,2°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta, superando il 90%. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura. Infine, la sera si chiuderà con la possibilità di piogge leggere.

Durante la notte, il cielo di Nuoro sarà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 8,6°C. La velocità del vento sarà di circa 11,6 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 25,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 95%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 93%. Il vento si farà più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 21,9 km/h, rendendo l’aria fresca e frizzante.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con un passaggio a condizioni di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 13,9°C alle ore 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con valori che raggiungeranno i 20,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, e si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 89%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 13,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un clima che si manterrà fresco e nuvoloso. Domani, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10° perc. +9.4° Assenti 12.5 OSO max 27.5 Libeccio 88 % 1016 hPa 5 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° Assenti 11.5 OSO max 31.3 Libeccio 85 % 1016 hPa 8 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° prob. 3 % 11.8 OSO max 34.9 Libeccio 88 % 1016 hPa 11 cielo coperto +15.2° perc. +14.6° prob. 14 % 21.9 O max 42.6 Ponente 71 % 1015 hPa 14 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 48 % 21 O max 41.7 Ponente 76 % 1014 hPa 17 nubi sparse +11.4° perc. +11.1° prob. 48 % 12.5 OSO max 33.2 Libeccio 94 % 1016 hPa 20 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° prob. 19 % 10.7 OSO max 23.9 Libeccio 94 % 1016 hPa 23 pioggia leggera +12.6° perc. +12.3° 0.1 mm 13.5 OSO max 37.8 Libeccio 92 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:01

