Meteo Olbia, le previsioni per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, ma nel corso della mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature percepite rimarranno gradevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Olbia registrerà un cielo sereno con una temperatura di +10,4°C e una copertura nuvolosa del 4%. Con il passare delle ore, la situazione cambierà, e già dalle 01:00 si osserveranno nubi sparse, con una temperatura che si manterrà costante attorno ai 10,4°C. La mattina si presenterà con un cielo coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa del 97% alle 08:00, con temperature che saliranno fino a 13,9°C.

Proseguendo nel corso della mattina, le temperature continueranno a salire, toccando i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 90% e il 92%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 7,5 km/h e i 13,7 km/h, provenienti principalmente da Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 56% alle 15:00. Le temperature si manterranno attorno ai 18,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno al 59%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13,2°C alle 19:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, con un 20% di nuvole alle 19:00, ma le nubi sparse continueranno a dominare il cielo. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 32,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.4° perc. +9.2° Assenti 9.9 OSO max 9.6 Libeccio 64 % 1020 hPa 5 nubi sparse +10.6° perc. +9.2° Assenti 9.8 OSO max 10.3 Libeccio 57 % 1019 hPa 8 cielo coperto +13.9° perc. +12.7° Assenti 7.5 OSO max 12 Libeccio 49 % 1019 hPa 11 cielo coperto +20.2° perc. +19.3° Assenti 10 O max 19.5 Ponente 41 % 1017 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 13.1 O max 23.1 Ponente 50 % 1015 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 10.4 OSO max 18.2 Libeccio 81 % 1015 hPa 20 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 12.4 OSO max 26.9 Libeccio 92 % 1015 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 16.6 OSO max 39.2 Libeccio 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:00

