Meteo Olbia, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Olbia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,1°C e i 16,2°C, mentre i venti saranno moderati, con una velocità che varierà tra i 6,1 km/h e i 25,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45%, garantendo una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’assenza di precipitazioni. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 25,4 km/h, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza particolari variazioni rispetto alla notte. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 8,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si registreranno precipitazioni. I venti continueranno a soffiare debolmente, con intensità che non supererà i 4,2 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 34%, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 9,1°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità attorno ai 6,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. La situazione meteo si manterrà favorevole anche nei giorni successivi, con un clima che continuerà a essere gradevole e senza eccessive variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +11° perc. +9.5° Assenti 19.5 ONO max 38.8 Maestrale 53 % 1020 hPa 5 nubi sparse +9° perc. +7.9° Assenti 8 O max 11.2 Ponente 66 % 1023 hPa 8 nubi sparse +11.2° perc. +9.9° Assenti 7.7 OSO max 10.2 Libeccio 58 % 1026 hPa 11 nubi sparse +16.1° perc. +14.8° Assenti 2.4 OSO max 7.5 Libeccio 38 % 1027 hPa 14 nubi sparse +15.9° perc. +14.5° Assenti 4.2 NNO max 7.8 Maestrale 36 % 1028 hPa 17 poche nuvole +10.3° perc. +9° Assenti 3.8 SSO max 3.9 Libeccio 61 % 1030 hPa 20 cielo sereno +9.4° perc. +8.3° Assenti 7.8 SO max 7.5 Libeccio 65 % 1031 hPa 23 poche nuvole +9.1° perc. +7.8° Assenti 8.4 SO max 8.3 Libeccio 66 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:56

