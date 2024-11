Meteo Oristano, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Oristano per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +14°C e i +17°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 40 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con piogge leggere, con una temperatura di circa +16°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 46,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +15°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, specialmente intorno alle 10:00 e 11:00, con accumuli di pioggia che non supereranno i 0,12 mm. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 14 km/h e i 18 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66-71%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con cielo coperto e temperature che si manterranno sui +16°C. Le piogge leggere riprenderanno verso le 17:00, accompagnate da un aumento della velocità del vento, che potrà raggiungere i 30 km/h. L’umidità continuerà a crescere, arrivando fino all’80%.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai +16°C. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,56 mm. Il vento si manterrà fresco, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Oristano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e piovose. Venerdì e Sabato si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque miti. È consigliabile prepararsi a un fine settimana variabile, mantenendo a disposizione abbigliamento adeguato per eventuali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° prob. 22 % 25.4 NO max 39.4 Maestrale 68 % 1011 hPa 5 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° prob. 4 % 22.3 NO max 33.7 Maestrale 67 % 1011 hPa 8 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 18.7 NO max 27.8 Maestrale 68 % 1013 hPa 11 pioggia leggera +16.5° perc. +15.9° 0.12 mm 14 ONO max 21.5 Maestrale 66 % 1012 hPa 14 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 10.7 OSO max 16.3 Libeccio 68 % 1010 hPa 17 pioggia leggera +15.6° perc. +15.3° 0.32 mm 18.6 SO max 30.2 Libeccio 80 % 1009 hPa 20 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.56 mm 23.4 OSO max 40.1 Libeccio 81 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +17° perc. +16.8° 0.28 mm 28 OSO max 44.6 Libeccio 81 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 17:04

