Meteo Oristano, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Oristano indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con la possibilità di piogge leggere nelle prime ore. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 14,4°C e i 23,7°C durante la giornata. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est, con intensità variabile. La copertura nuvolosa si presenterà a tratti, alternando momenti di sole a fasi più nuvolose.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con solo un 2% di possibilità di pioggia. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere intorno alle 04:00, con una temperatura che scenderà a 14,6°C. La pioggia continuerà fino alle prime ore del mattino, con accumuli modesti.

Durante la mattina, il tempo si presenterà instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 08:00. La temperatura si attesterà attorno ai 14,2°C e la copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che raggiungerà l’88%. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno, e si passerà a nubi sparse e poche nuvole. La temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 23,1°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con una temperatura massima di circa 23,7°C attesa intorno alle 12:00. Le nuvole si alterneranno a momenti di sole, con una probabilità di pioggia che rimarrà contenuta. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 12 km/h. La situazione meteo si manterrà favorevole fino alle 16:00, quando si prevede un nuovo aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che scenderanno a 16,1°C. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a momenti di sereno. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi attorno al 10%. I venti si manterranno leggeri, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Oristano indicano un Venerdì variabile, con piogge leggere nelle prime ore e un miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima generalmente asciutto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15° perc. +14.7° prob. 26 % 12 E max 16.5 Levante 83 % 1023 hPa 5 pioggia leggera +14.4° perc. +14.2° 0.54 mm 9.6 E max 13.5 Levante 85 % 1023 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 37 % 12.2 ENE max 17.3 Grecale 74 % 1023 hPa 11 poche nuvole +23.1° perc. +22.8° prob. 36 % 9.4 SE max 14.8 Scirocco 53 % 1022 hPa 14 nubi sparse +22.7° perc. +22.4° prob. 44 % 12.5 SSO max 14.3 Libeccio 56 % 1022 hPa 17 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° prob. 50 % 0.8 NE max 2.1 Grecale 79 % 1023 hPa 20 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° prob. 23 % 8.8 E max 9.4 Levante 82 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° prob. 10 % 9.5 E max 11.1 Levante 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:13

