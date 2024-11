Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 19°C, mentre il vento si presenterà moderato con raffiche che potranno raggiungere i 71,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16,3°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%. La velocità del vento sarà di circa 16,7 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 36,3 km/h.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 25% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C alle 07:00 e i 19,1°C entro le 12:00. Il vento si farà sentire con intensità, raggiungendo i 31,5 km/h alle 10:00 e raffiche fino a 49,9 km/h.

Il pomeriggio si presenterà ancora con pioggia leggera, ma con una graduale diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,7°C, mentre il vento continuerà a soffiare con forza, con velocità che potranno arrivare fino a 66,9 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 71% alle 16:00.

In sera, il meteo cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. Il vento continuerà a mantenere un’intensità moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 77,1 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Orta di Atella indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per quanto riguarda il vento, che potrebbe risultare particolarmente forte.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.13 mm 16.1 OSO max 35.2 Libeccio 75 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.6 mm 17.8 OSO max 38.4 Libeccio 78 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.88 mm 25 SO max 43.2 Libeccio 80 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.78 mm 31.5 OSO max 49.9 Libeccio 72 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.58 mm 32.9 OSO max 55 Libeccio 70 % 1004 hPa 16 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.49 mm 38.5 OSO max 71.3 Libeccio 69 % 1002 hPa 19 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 35.3 O max 64.3 Ponente 68 % 1003 hPa 22 cielo coperto +17° perc. +16.4° prob. 9 % 39 O max 64.2 Ponente 65 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.