Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 10,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, permettendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 16,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 15,6 km/h.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con nubi sparse e una temperatura di 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 29%, con una probabilità di precipitazioni del 78%, anche se non si prevedono piogge. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, a partire dalle prime ore del giorno, si assisterà a un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la mattina, il cielo sarà per lo più sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà di circa 8,8 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole. L’umidità si manterrà attorno al 40%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16,2°C, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 1%. La situazione rimarrà stabile fino a sera, quando le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 11,3°C.

La sera porterà con sé un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,6°C. La velocità del vento si manterrà leggera, creando un’atmosfera tranquilla per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Orta di Atella mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi si potrebbero verificare lievi variazioni, ma senza particolari cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +9.1° prob. 4 % 13.7 NE max 25.2 Grecale 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +8.9° prob. 4 % 13.4 ENE max 33.7 Grecale 70 % 1018 hPa 7 poche nuvole +10.6° perc. +9.6° Assenti 11.1 NE max 21.2 Grecale 68 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14.2° perc. +13° Assenti 10.2 NE max 14 Grecale 48 % 1019 hPa 13 cielo sereno +16.2° perc. +14.9° Assenti 8.1 NE max 12.2 Grecale 37 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14.8° perc. +13.3° Assenti 7.2 ENE max 11.6 Grecale 40 % 1019 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +11.6° Assenti 6.6 NE max 10.5 Grecale 50 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.6° perc. +10.3° Assenti 8.1 NNE max 13.9 Grecale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:42

