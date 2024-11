Meteo Ottaviano, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Ottaviano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con piogge leggere, che si intensificheranno nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,5°C e i 16,5°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 76%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest a 5,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’85%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si manterrà sui 16°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 21%, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 10,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,25 mm. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 73%.

Nel pomeriggio, il meteo prevede un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno a moderate. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 15,9°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 87%. La velocità del vento varierà tra 14,7 km/h e 16,3 km/h, mantenendo una direzione costante da ovest-sud-ovest. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0,61 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle piogge, che si presenteranno moderate, con temperature che scenderanno a 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 74%, e le precipitazioni potrebbero raggiungere un totale di 1,34 mm. L’umidità si manterrà attorno all’81%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un lieve miglioramento solo a partire da Giovedì, quando le precipitazioni dovrebbero diminuire e le temperature potrebbero risalire leggermente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.4 mm 5.8 SO max 7.9 Libeccio 85 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +14.7° perc. +14.4° 0.22 mm 4.5 SO max 5.3 Libeccio 84 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.29 mm 7.1 OSO max 10.8 Libeccio 84 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +16.5° perc. +16° 0.31 mm 13.9 OSO max 21.6 Libeccio 70 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +16.5° perc. +16° 0.44 mm 16 OSO max 26.6 Libeccio 71 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.56 mm 12.6 OSO max 24 Libeccio 76 % 1014 hPa 19 pioggia moderata +15.4° perc. +15.1° 1.01 mm 14.3 OSO max 25.8 Libeccio 78 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.64 mm 12.2 OSO max 24.6 Libeccio 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:39

