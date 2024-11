Meteo Ottaviano, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 13 Novembre a Ottaviano si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le precipitazioni continueranno a manifestarsi, mantenendo una temperatura simile. Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una persistenza della pioggia, sebbene con intensità leggermente ridotta. La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che si protrarranno fino a tarda notte.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Ottaviano sperimenterà piogge leggere, con una temperatura di 12°C e una percezione di 11°C. La velocità del vento sarà di circa 12,1 km/h proveniente da Nord Est. Le precipitazioni si intensificheranno nelle ore successive, raggiungendo un picco di pioggia moderata alle 01:00, con una temperatura di 11,2°C e un’umidità che si attesterà attorno al 75%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno a cadere. Alle 06:00, la temperatura sarà di 11,2°C, con una percezione di 10,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h. Le previsioni del tempo per le ore successive indicano che le piogge si intensificheranno nuovamente, con valori di precipitazione che raggiungeranno i 1,63 mm alle 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che si protrarranno fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 11,2°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente attorno ai 10 km/h.

La sera porterà con sé un clima simile, con piogge moderate che continueranno fino a tarda notte. Alle 21:00, la temperatura sarà di 11,8°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. Le precipitazioni si ridurranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ottaviano non mostrano segni di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì si prevede una continuazione delle piogge, con temperature che si manterranno stabili intorno ai 11-12°C. La situazione potrebbe iniziare a migliorare solo nel fine settimana, quando si attenderanno schiarite e una diminuzione delle precipitazioni. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.2° perc. +10.4° 1.37 mm 12.2 NE max 18.6 Grecale 75 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11° perc. +10.3° 0.79 mm 15 NE max 22.4 Grecale 80 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° prob. 48 % 14 NE max 20.3 Grecale 76 % 1020 hPa 10 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° prob. 57 % 12.6 NE max 18.1 Grecale 74 % 1020 hPa 13 pioggia leggera +11.3° perc. +10.6° 0.75 mm 11.4 NE max 15.8 Grecale 81 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.4° perc. +10.8° 0.7 mm 8.9 NE max 13.6 Grecale 83 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +11.4° perc. +10.8° 1.01 mm 10.2 NE max 14.1 Grecale 85 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +11.8° perc. +11.2° 0.37 mm 10.2 NE max 14 Grecale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:43

