Meteo Ottaviano, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi aprirsi a nubi sparse e poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo sarà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 21,2°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, e l’umidità si manterrà su valori moderati.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Ottaviano registrerà una temperatura che varierà da 16,4°C a 15°C, con una copertura nuvolosa che passerà da cielo coperto a sereno. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,6 km/h e i 5,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo si manterrà sereno, con temperature in aumento che toccheranno i 21,2°C. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno da 5 km/h a 2,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 35% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mantenendo condizioni di cielo sereno. I venti rimarranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 39%, garantendo un clima piacevole.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,5°C. Anche in questo intervallo, il cielo sarà sereno, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Est – Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16° perc. +15.2° Assenti 3.8 NE max 4.6 Grecale 59 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 4.9 NE max 5.6 Grecale 60 % 1025 hPa 7 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 4.7 ENE max 5.7 Grecale 55 % 1026 hPa 10 cielo sereno +19.9° perc. +19° Assenti 1.7 NE max 3.8 Grecale 40 % 1026 hPa 13 cielo sereno +21.3° perc. +20.4° Assenti 3.3 O max 5.1 Ponente 35 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.4° perc. +18.5° Assenti 2.8 O max 5.4 Ponente 43 % 1025 hPa 19 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 3.6 ENE max 5.9 Grecale 52 % 1027 hPa 22 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 5.2 ENE max 6.8 Grecale 58 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:49

