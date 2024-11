Meteo Pachino, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante il giorno. I venti, provenienti da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 41,2 km/h nella notte e attenuandosi nel corso della giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 19°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 46%, con venti forti che soffieranno a 41,2 km/h. La mattina si aprirà con un cielo coperto, mantenendo temperature simili, intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 32,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con una leggera diminuzione della temperatura che scenderà a 19°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 99%, con venti che si manterranno intorno ai 27,5 km/h. La situazione non cambierà significativamente fino alla sera, quando si prevede un cielo nuovamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 87%, e i venti continueranno a soffiare con intensità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti e una predominanza di nuvole. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana con condizioni meteo prevalentemente nuvolose, ma senza particolari eventi atmosferici avversi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.9° perc. +18.9° prob. 14 % 40.6 O max 57.4 Ponente 80 % 1009 hPa 5 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° prob. 8 % 35.7 ONO max 50.7 Maestrale 77 % 1009 hPa 8 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 31 ONO max 35 Maestrale 72 % 1011 hPa 11 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 24.3 ONO max 27.4 Maestrale 58 % 1011 hPa 14 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° prob. 3 % 27.4 O max 29.7 Ponente 65 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 21 O max 26.2 Ponente 76 % 1012 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 1 % 21.7 O max 29.8 Ponente 80 % 1012 hPa 23 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 3 % 25.5 O max 39.9 Ponente 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.