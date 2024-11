Meteo Pachino, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. L’umidità sarà attorno al 65%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,8°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con solo un 2% di nuvole. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 7,5 km/h e i 12,5 km/h, sempre da ovest-sudovest. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con un picco di 87% di nuvole intorno alle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 16,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno fino a 14,8°C. La brezza continuerà a soffiare da ovest, con velocità che si attesteranno intorno ai 7 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 70%, ma senza influire negativamente sul comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della temperatura, con valori che potrebbero superare i 18°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 5.8 NO max 5.6 Maestrale 67 % 1031 hPa 5 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 7.3 ONO max 9 Maestrale 65 % 1030 hPa 8 cielo sereno +15.1° perc. +14.3° Assenti 8.6 O max 11.1 Ponente 61 % 1030 hPa 11 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 12.5 OSO max 12.8 Libeccio 58 % 1028 hPa 14 cielo coperto +17° perc. +16.4° Assenti 16.6 SO max 16.1 Libeccio 62 % 1027 hPa 17 nubi sparse +15.9° perc. +15.4° Assenti 13.5 OSO max 15.3 Libeccio 68 % 1026 hPa 20 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 9.5 ONO max 10.4 Maestrale 71 % 1027 hPa 23 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 7 NO max 7.2 Maestrale 70 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:44

