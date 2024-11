Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni, che porterà a un aumento della copertura di nubi sparse e successivamente a un cielo sereno.

Nella mattina, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra +7,6°C e +11,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, favorendo l’affacciarsi di ampie schiarite. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 49%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che raggiungeranno il picco di +12°C. Le condizioni di stabilità continueranno a mantenere il clima asciutto, senza precipitazioni previste. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa, contribuendo a un clima piacevole e senza eccessive variazioni.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort generale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e temperature miti. Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nel weekend potrebbero verificarsi lievi variazioni, con la possibilità di un incremento della nuvolosità. Tuttavia, al momento non si intravedono segnali di maltempo significativo. Gli abitanti di Paderno Dugnano possono quindi godere di una giornata all’insegna del bel tempo e del clima temperato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +7.4° Assenti 7.6 E max 19.3 Levante 73 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 5 % 4.3 ENE max 11.8 Grecale 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 2.4 NO max 4.9 Maestrale 69 % 1024 hPa 10 poche nuvole +10.4° perc. +8.9° Assenti 5.8 O max 8.8 Ponente 53 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.9° perc. +10.4° Assenti 7 OSO max 8.4 Libeccio 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.6° perc. +9.2° Assenti 6.2 OSO max 11.4 Libeccio 54 % 1021 hPa 19 cielo sereno +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.1 OSO max 8.4 Libeccio 64 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 1.2 OSO max 3.9 Libeccio 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:51

