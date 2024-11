Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e una serata prevalentemente coperta. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 2°C e massime che raggiungeranno i 8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 23 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +2,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 45%. La brezza vivace proveniente da Nord Ovest accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 10:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +7,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 3-6 km/h. L’umidità, invece, diminuirà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 67%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6-8°C, mentre il vento continuerà a mantenersi debole, con intensità che non supereranno i 3 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi si potrà godere di una giornata asciutta, sebbene nuvolosa.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 40%. Il vento sarà molto debole, rendendo l’atmosfera tranquilla ma fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo che potrebbe alternare momenti di sereno a fasi più nuvolose. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, soprattutto per la prossima settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.8° perc. +0.3° Assenti 8.8 NO max 21.5 Maestrale 42 % 1021 hPa 4 cielo sereno +2.4° perc. +0° Assenti 8.2 NO max 21.1 Maestrale 45 % 1023 hPa 7 cielo sereno +2° perc. +0.1° Assenti 6.7 ONO max 14.6 Maestrale 46 % 1026 hPa 10 nubi sparse +5.9° perc. +5.9° Assenti 3.7 ONO max 5.5 Maestrale 31 % 1028 hPa 13 nubi sparse +8.1° perc. +8.1° Assenti 3 O max 4.5 Ponente 25 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.2 OSO max 3.4 Libeccio 31 % 1029 hPa 19 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 1.1 NNO max 3 Maestrale 38 % 1031 hPa 22 cielo coperto +5° perc. +5° Assenti 3.1 N max 3.8 Tramontana 41 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:44

