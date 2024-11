Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,9°C, con una leggera diminuzione fino a 7,6°C verso le 03:00. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, oscillando tra 1,8 km/h e 2,7 km/h, proveniente principalmente da Est e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa varierà dal 54% al 86%, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà tra 1,1 km/h e 4,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 61% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento varierà tra 2,5 km/h e 3,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 8°C verso le 21:00. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,2 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 73%. La pressione atmosferica rimarrà costante.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si coprirà progressivamente con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 7,4°C e scenderanno leggermente fino a 7,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,3 km/h e 2,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che varieranno da 7,2°C a 9,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 2,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 9,6°C. La copertura nuvolosa diminuirà al 81%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%.

La sera porterà un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 7,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 1,4 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,7°C e scenderanno fino a 6,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 3,7 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1001 hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che varieranno da 7,5°C a 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 90%, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, presentando cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%, mentre la velocità del vento aumenterà notevolmente, raggiungendo i 22 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 19%.

La sera porterà un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno fino a 6°C. La velocità del vento si manterrà alta, attorno ai 19,6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 25%. La pressione atmosferica continuerà a salire.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 4,7°C e scenderanno fino a 3,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 12,1 km/h e 12,9 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 31%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che varieranno da 3,6°C a 5°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 9,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 26%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno i 6,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 24%.

La sera porterà un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno fino a 5,1°C. La velocità del vento si manterrà alta, attorno ai 19,6 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 25%. La pressione atmosferica continuerà a salire.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da cieli nuvolosi e temperature moderate, con un miglioramento previsto per Mercoledì e Giovedì, quando il cielo si presenterà sereno e le temperature si abbasseranno, accompagnate da venti freschi.

