Meteo Padova, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Padova di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 6°C e i 11°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 73%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 6,5°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 83%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est con una velocità di circa 5,9 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando a una mattina caratterizzata da un cielo coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10,1°C entro le 10:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 67%, e il vento continuerà a mantenersi debole.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 71%, e il vento sarà quasi assente, con intensità che non supererà i 3,5 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le precipitazioni saranno assenti, rendendo la giornata asciutta ma grigia.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno agli 8,6°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 74%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto, temperature fresche e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature, rendendo le previsioni del tempo più favorevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.2° perc. +5.2° Assenti 5.5 NNE max 6.5 Grecale 85 % 1013 hPa 5 cielo coperto +6.2° perc. +4.9° Assenti 6.4 NNE max 7.6 Grecale 85 % 1013 hPa 8 nubi sparse +7.6° perc. +6.8° prob. 3 % 5.8 N max 8.6 Tramontana 77 % 1015 hPa 11 nubi sparse +10.9° perc. +9.8° prob. 5 % 5.8 N max 7.6 Tramontana 64 % 1015 hPa 14 cielo coperto +11.3° perc. +10.3° prob. 2 % 3.3 ONO max 4.1 Maestrale 67 % 1014 hPa 17 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.2 NO max 3.2 Maestrale 73 % 1014 hPa 20 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2.4 NNO max 2.6 Maestrale 73 % 1014 hPa 23 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.8 N max 3.9 Tramontana 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:37

