Meteo Padova, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre a Padova si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 4,7°C. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 7,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo le temperature stabili. La sera si presenterà con condizioni simili, con un cielo nuvoloso e temperature che non scenderanno sotto i 6°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Padova saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’88%. Le temperature si manterranno intorno ai 4,7°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà elevata, attorno al 69%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 7°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 18%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un clima fresco ma non troppo umido.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 96%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 6,9°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino al 72%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con raffiche che non supereranno i 2 km/h.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, mantenendo temperature simili a quelle del pomeriggio, attorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 98%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e il vento continuerà a essere debole, con velocità comprese tra i 4 e i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza variazioni drastiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.2° perc. +4.2° Assenti 3.1 N max 3.6 Tramontana 70 % 1031 hPa 5 nubi sparse +3.7° perc. +3.7° Assenti 2.7 NNO max 3 Maestrale 71 % 1030 hPa 8 poche nuvole +4.7° perc. +4.7° Assenti 2.4 NNE max 3.2 Grecale 69 % 1030 hPa 11 nubi sparse +7° perc. +7° Assenti 2.8 NNE max 2.3 Grecale 63 % 1028 hPa 14 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.6 ENE max 1.8 Grecale 67 % 1026 hPa 17 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 1.4 NNE max 1.6 Grecale 72 % 1025 hPa 20 cielo coperto +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.7 N max 4.8 Tramontana 72 % 1025 hPa 23 cielo coperto +6° perc. +6° Assenti 4.8 NNE max 5.6 Grecale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.