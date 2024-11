Meteo Padova, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Padova di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime intorno ai 11,8°C e minime che scenderanno fino a 5,4°C durante la notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1020 hPa.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 6°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 78%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 11,1°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 57% verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 68%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno fino a 6°C. Il vento sarà leggero e l’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 76%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e un’alternanza di sole e nuvole. Domenica si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre lunedì potrebbe portare qualche pioggia leggera. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +5.6° perc. +4.9° Assenti 4.8 NO max 4.9 Maestrale 77 % 1025 hPa 5 poche nuvole +5.4° perc. +4.5° Assenti 5 ONO max 5.3 Maestrale 75 % 1024 hPa 8 cielo sereno +7.3° perc. +6.6° Assenti 5.2 O max 7.4 Ponente 70 % 1024 hPa 11 cielo sereno +11.1° perc. +9.8° Assenti 8.8 OSO max 10.5 Libeccio 57 % 1023 hPa 14 nubi sparse +11.6° perc. +10.4° Assenti 8.3 OSO max 11.6 Libeccio 61 % 1021 hPa 17 nubi sparse +8.3° perc. +8.3° Assenti 4.5 SO max 4.5 Libeccio 73 % 1020 hPa 20 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.3 O max 3 Ponente 77 % 1020 hPa 23 poche nuvole +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.2 O max 3.3 Ponente 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:38

