Meteo Padova, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Padova di Venerdì 22 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si faranno sentire durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a cieli sereni e temperature in aumento. La giornata si presenterà quindi con un netto contrasto tra le prime ore e il pomeriggio, quando il sole dominerà il cielo.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3,7°C, con una percezione di freddo accentuata a causa dell’umidità elevata, che si aggirerà attorno al 91%. Le condizioni di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100%, accompagneranno le prime ore, mentre il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 9,9 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, e già dalle prime luci dell’alba, intorno alle 06:00, il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni.

Nella mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 9,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, passando da un 100% iniziale a un 20% entro le 12:00. Il vento si calmerà, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e gli 8,4 km/h, rendendo l’aria più gradevole. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il sole prenderà il sopravvento, portando a cieli sereni e temperature che toccheranno i 9,6°C alle 13:00. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, con un vento leggero che non supererà i 10 km/h. L’umidità continuerà a scendere, stabilizzandosi attorno al 59%. Questo trend di bel tempo si manterrà anche nelle ore successive, con temperature che inizieranno a calare leggermente verso sera.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 3,2°C intorno alle 23:00. L’umidità rimarrà attorno al 76%, ma la percezione del freddo sarà mitigata dalla calma del vento. Le condizioni meteo saranno favorevoli per una passeggiata serale, con un cielo limpido che permetterà di osservare le stelle.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova di Venerdì 22 Novembre evidenziano un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte di piogge leggere, si assisterà a un progressivo schiarimento, con cieli sereni e temperature in aumento. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori più miti, rendendo il fine settimana particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +3.7° perc. +1.2° 0.18 mm 9.9 O max 14.4 Ponente 91 % 991 hPa 3 cielo coperto +3.7° perc. -0.2° prob. 11 % 17.9 OSO max 35.4 Libeccio 85 % 991 hPa 6 cielo coperto +3.6° perc. +1.6° prob. 4 % 7.8 NO max 17 Maestrale 85 % 995 hPa 9 nubi sparse +5.9° perc. +4.8° Assenti 5.8 NO max 6.7 Maestrale 73 % 1002 hPa 12 poche nuvole +9.2° perc. +9.2° Assenti 3.5 ESE max 4.6 Scirocco 61 % 1004 hPa 15 cielo sereno +8.1° perc. +6.3° prob. 2 % 10.6 SSO max 14.7 Libeccio 67 % 1007 hPa 18 cielo sereno +5.7° perc. +4.6° prob. 14 % 5.7 SO max 7.2 Libeccio 72 % 1011 hPa 21 poche nuvole +4.2° perc. +4.2° prob. 28 % 3.3 NNE max 6.6 Grecale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:34

