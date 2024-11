Meteo Padova, le previsioni per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 26% e temperature intorno ai +12,2°C. La mattina si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno e +12°C. Nel pomeriggio, le temperature saliranno fino a +17,4°C, con umidità al 69% e senza precipitazioni. Martedì, la notte sarà serena con +12,4°C, mentre nel pomeriggio si prevede un cielo coperto e temperature di 16,4°C. Mercoledì, il cielo sarà nuvoloso con temperature attorno ai 15,6°C. Giovedì, si assisterà a un aumento della nuvolosità, ma senza piogge significative.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,2°C, con una temperatura percepita di +11,7°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1027 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. La temperatura scenderà leggermente a +12°C, con una temperatura percepita di +11,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 1,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi a 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che raggiungerà i +17,4°C e una temperatura percepita di +17°C. La velocità del vento sarà molto leggera, attorno a 0,9 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità scenderà al 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +13,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 1,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità salirà nuovamente fino all’88%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una serata tranquilla.

Martedì 5 Novembre

La notte di Martedì 5 Novembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,4°C, con una temperatura percepita di +12°C. La velocità del vento sarà di 2,5 km/h, proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 2,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 07:00, quando si passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura salirà a +11,7°C, con una temperatura percepita di +11,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 2,4 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità scenderà al 90%, mentre la pressione atmosferica rimarrà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà i 16,4°C, con una temperatura percepita di +15,9°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h, proveniente da Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella sera, il cielo si schiarirà nuovamente, tornando a cielo sereno con una temperatura di +12,4°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata piacevole.

Mercoledì 6 Novembre

La notte di Mercoledì 6 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 45%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,3°C, con una temperatura percepita di +10,6°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità sarà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 11,2°C, con una temperatura percepita di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h, mantenendosi da Nord-Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che raggiungerà i 15,6°C e una temperatura percepita di +14,8°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h, proveniente da Est. L’umidità si attesterà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1027 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +11,3°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una serata tranquilla.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 63%. La temperatura si attesterà intorno ai +10,8°C, con una temperatura percepita di +9,9°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,2 km/h. L’umidità sarà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 10,8°C, con una temperatura percepita di +9,9°C. La velocità del vento sarà di 6 km/h, mantenendosi da Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i 14,1°C. La velocità del vento sarà di 9 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una temperatura di +11,3°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, con un leggero aumento della nuvolosità nei giorni successivi. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto.

