Meteo Pagani, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Pagani si prospettano caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, passando da una situazione di poche nuvole al mattino a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 18,2°C della notte e i 23,3°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista verso sera. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni saranno di poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori attorno al 24%. La velocità del vento sarà debole, intorno a 0,9 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 51%.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 79% alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 1,8 km/h e 5,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 40%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90% alle 17:00, e la velocità del vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 50%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa attorno al 50%. La velocità del vento continuerà a essere debole, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 50%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pagani nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18° perc. +17.2° Assenti 1.3 N max 2.1 Tramontana 52 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 0.8 NE max 2.2 Grecale 58 % 1022 hPa 7 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 0.8 NNE max 2 Grecale 56 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 4.4 OSO max 3.9 Libeccio 46 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +22.7° Assenti 5.9 O max 7.5 Ponente 38 % 1021 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.3° Assenti 3.2 OSO max 5.9 Libeccio 48 % 1021 hPa 19 nubi sparse +19.8° perc. +19.1° Assenti 2.8 N max 3.5 Tramontana 51 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +17.9° Assenti 2.8 NE max 3.1 Grecale 49 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.