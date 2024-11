Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4 km/h da Nord. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con l’emergere di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15°C nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con temperature fresche, attorno ai 8°C alle 06:00, per poi aumentare gradualmente. Alle 09:00, si registreranno circa 12,7°C, mentre alle 12:00 si raggiungeranno i 15°C. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 68% delle 07:00 al 29% alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 3,9 km/h, con direzione prevalentemente Sud-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno un massimo di 15,2°C alle 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a sera, con temperature che si manterranno attorno ai 10°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6 km/h in serata, ma senza particolari raffiche.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo completamente sereno e temperature in calo, che scenderanno fino a 9°C. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 9°C e i 15°C, rendendo il clima particolarmente mite per il periodo autunnale.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 4.6 N max 5 Tramontana 77 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 3.8 N max 4.2 Tramontana 74 % 1023 hPa 7 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.3 N max 4.5 Tramontana 74 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.8° Assenti 3.3 SSO max 1.9 Libeccio 59 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.2° perc. +14.3° Assenti 3 SSO max 1.7 Libeccio 59 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.2° perc. +10.4° Assenti 2.2 E max 2.8 Levante 76 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10° perc. +9.2° Assenti 6.1 NE max 6.1 Grecale 80 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.5° perc. +8.9° Assenti 5.8 NE max 5.7 Grecale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:52

