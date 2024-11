Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, Palazzolo sull’Oglio si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 6,4°C e i 11,4°C, mentre il vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo anche l’85% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 6,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 49%, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a 11,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 3%. Il vento continuerà a soffiare leggermente da nord, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 5,3 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Il cielo passerà da sereno a nubi sparse, con una temperatura che scenderà a 9,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’84%, e il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 5,6 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, attestandosi attorno al 75%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 6,9°C e l’umidità raggiungerà il 85%. Il vento continuerà a soffiare da est-nord-est, mantenendo una velocità moderata. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palazzolo sull’Oglio nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di ulteriori nuvolosità e temperature in lieve calo. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.1° perc. +5.1° Assenti 5.6 N max 5.5 Tramontana 80 % 1025 hPa 5 cielo sereno +5.6° perc. +5.6° Assenti 4.8 N max 4.8 Tramontana 80 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.8 NO max 4 Maestrale 73 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.9° perc. +9.7° Assenti 5 SO max 3.7 Libeccio 64 % 1024 hPa 14 nubi sparse +11° perc. +9.9° Assenti 5.1 SO max 3.8 Libeccio 66 % 1022 hPa 17 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.4 NNE max 2.1 Grecale 81 % 1022 hPa 20 cielo coperto +6.7° perc. +6.7° Assenti 3.7 ENE max 4.2 Grecale 84 % 1022 hPa 23 cielo coperto +6.9° perc. +6.2° Assenti 5.2 E max 5.3 Levante 85 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:49

