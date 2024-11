Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +7,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 35% e l’umidità alta, al 92%. Durante la mattina, il cielo diventerà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a +11,3°C e una copertura nuvolosa al 98%. Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con temperature attorno a 11,4°C e nubi sparse. La sera si prevede cielo sereno e temperatura in calo a +7,6°C. Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature miti, con valori sopra i 5°C, ideali per attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +7,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 35%, con una velocità del vento di 3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a +11,3°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 98%, e il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che toccheranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 11,4°C. La copertura nuvolosa scenderà al 37%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest a 7,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà a +7,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 1%, e il vento si farà più leggero, con velocità di 5,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si preannuncia serena, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +6,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo del 5%, e il vento soffierà da Nord Est a 5,8 km/h. L’umidità si manterrà al 84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +10,7°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, e il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 6,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica aumenterà a 1026 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere sereno, con temperature che toccheranno i 10,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, al 2%, e il vento si manterrà leggero, con velocità di circa 3,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con una temperatura che scenderà a +6°C. La copertura nuvolosa sarà ancora minima, al 3%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est a 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica aumenterà a 1028 hPa.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà serena, con una temperatura che si attesterà intorno ai +4,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo del 4%, e il vento soffierà da Nord Est a 5,7 km/h. L’umidità si manterrà al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +7,6°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà al 96%, e il vento si presenterà leggero, con velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i 8°C. La copertura nuvolosa sarà al 68%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est a 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1028 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà a +4,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 1%, e il vento si farà più leggero, con velocità di 5,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palazzolo sull’Oglio si preannuncia con condizioni meteo favorevoli, caratterizzate da cieli sereni e temperature miti, ideali per attività all’aperto. Venerdì e Sabato offriranno un clima gradevole, con poche nuvole e temperature che si manterranno sopra i 5°C. Si consiglia di approfittare di queste giornate per godere di passeggiate e attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

