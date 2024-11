Meteo Palermo, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 21,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,5 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa, mentre l’umidità si aggirerà intorno al 60%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che varierà da 16,1°C alle 06:00 fino a 20,8°C alle 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 3%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10-13 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. Non si prevedono precipitazioni, il che contribuirà a rendere la giornata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati, senza particolari variazioni rispetto alla mattina.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,5°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 2%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’82%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre giovedì potrebbe esserci un incremento della nuvolosità. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 9 SSO max 9.3 Libeccio 75 % 1015 hPa 5 cielo sereno +16.2° perc. +16° Assenti 9.8 SO max 11 Libeccio 81 % 1015 hPa 8 cielo sereno +18.4° perc. +18.3° Assenti 10.5 SO max 13.1 Libeccio 77 % 1016 hPa 11 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 13.2 O max 17.5 Ponente 60 % 1015 hPa 14 poche nuvole +20.5° perc. +20.2° Assenti 11.9 ONO max 14.8 Maestrale 63 % 1015 hPa 17 poche nuvole +17.6° perc. +17.6° Assenti 11.3 O max 13.4 Ponente 80 % 1016 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +17° prob. 11 % 11.8 OSO max 13.2 Libeccio 80 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16.5° perc. +16.3° prob. 25 % 13 SO max 15.3 Libeccio 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:51

