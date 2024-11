Meteo Palermo, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14,4°C durante la notte a un massimo di 19,3°C nel pomeriggio. La ventilazione si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 5%. Le temperature si manterranno miti, oscillando tra 14,5°C e 14,9°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà elevata, ma non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente. Si prevede che alle 08:00 la temperatura raggiunga 16,8°C, per poi arrivare a 19°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, garantendo una giornata soleggiata. La ventilazione sarà debole, con velocità attorno ai 5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con la presenza di poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che si manterranno attorno ai 18-19°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, attestandosi attorno al 61%.

La sera porterà un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 15,4°C entro le 23:00. Anche se il cielo sarà coperto, non si prevedono piogge. La ventilazione rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo indicano una giornata inizialmente serena, con un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno godere di una giornata piacevole, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° Assenti 8.1 S max 7.2 Ostro 74 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14.5° perc. +13.9° Assenti 7.4 S max 6.4 Ostro 73 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 5.8 S max 6.4 Ostro 63 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 3.1 SSO max 7.1 Libeccio 54 % 1024 hPa 14 poche nuvole +19° perc. +18.5° Assenti 2.3 NE max 4.9 Grecale 57 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 5 S max 5.7 Ostro 68 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.7 S max 6.5 Ostro 75 % 1024 hPa 23 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 7.1 S max 6.8 Ostro 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:47

