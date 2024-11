Meteo Palermo, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà attorno ai 15°C. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio, accompagnata da una leggera diminuzione delle temperature.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo sarà stabile, con poche nuvole e temperature comprese tra 14,5°C e 15°C. La velocità del vento varierà tra 20 km/h e 27 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 61-70%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 16,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 12% al 70%. Anche la velocità del vento si manterrà costante, con valori che si aggireranno tra 15 km/h e 23 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che si ridurrà ulteriormente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58% nel tardo pomeriggio.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il meteo continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 10 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 21% e il 92%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 66-69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo indicano un Sabato con un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di schiarite e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 22.1 NO max 27.6 Maestrale 68 % 1019 hPa 5 poche nuvole +13.9° perc. +13° Assenti 25.9 NO max 35.2 Maestrale 62 % 1022 hPa 8 poche nuvole +15.6° perc. +14.7° Assenti 17.7 NNO max 27.1 Maestrale 56 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.7° perc. +15.6° Assenti 15.9 N max 18.8 Tramontana 47 % 1026 hPa 14 cielo coperto +16.3° perc. +15.2° Assenti 13 NNE max 15.2 Grecale 47 % 1027 hPa 17 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 9 NE max 9.4 Grecale 58 % 1029 hPa 20 nubi sparse +13.7° perc. +12.9° Assenti 8.3 ESE max 9.1 Scirocco 65 % 1031 hPa 23 poche nuvole +13.2° perc. +12.3° Assenti 10.5 SE max 11.2 Scirocco 69 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:48

