Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Giovedì 7 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi e piogge leggere nella sera. La temperatura massima si attesterà intorno ai 21°C, mentre i venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da est.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 12%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 10,2 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori tra il 1% e il 9%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di 24 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una sensazione di fresco ma piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 9% al 12%, e si prevede un incremento della probabilità di pioggia, che raggiungerà il 60%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità media di circa 20 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che salirà fino all’89%. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 52%. Le piogge saranno leggere, con accumuli di circa 0,24 mm. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 25 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro indicano un inizio di giornata piacevole, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un alternarsi di schiarite e nubi, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole potranno godere di momenti di bel tempo, ma è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per eventuali sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° prob. 1 % 11.4 ENE max 12.6 Grecale 84 % 1026 hPa 5 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 13 ENE max 15.6 Grecale 85 % 1026 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° prob. 9 % 16.8 E max 26.6 Levante 69 % 1027 hPa 11 cielo sereno +21° perc. +20.8° prob. 5 % 24 SE max 25 Scirocco 62 % 1026 hPa 14 poche nuvole +20.2° perc. +20° prob. 60 % 21.1 SE max 21.5 Scirocco 66 % 1025 hPa 17 nubi sparse +17.9° perc. +17.9° prob. 45 % 15.8 ESE max 24.4 Scirocco 80 % 1026 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° prob. 52 % 16.6 ESE max 25.4 Scirocco 82 % 1026 hPa 23 pioggia leggera +17.1° perc. +17.1° 0.24 mm 19.3 SE max 26.4 Scirocco 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:58

