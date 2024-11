Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, mantenendo una bassa percentuale di copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 18°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di 16,3°C, con una leggera brezza di 5,4 km/h. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente, ma senza variazioni significative.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 4,9 km/h e 9,7 km/h, sempre da direzione Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature inizieranno a calare, passando da 20,7°C a 18°C. Anche in questo intervallo, il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà il calo termico. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

Infine, la sera porterà temperature intorno ai 16°C, con condizioni di cielo sereno che si protrarranno fino a tarda notte. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimarranno stabili, con un clima simile, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di Novembre.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.9° perc. +15.7° Assenti 4.8 NNE max 4.8 Grecale 82 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.4° perc. +15.2° Assenti 5.7 NNE max 5.1 Grecale 82 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 2.4 N max 2.6 Tramontana 67 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 7.6 OSO max 6.6 Libeccio 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 12.7 OSO max 11.8 Libeccio 59 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 7.9 O max 8.6 Ponente 69 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 4.8 N max 6.2 Tramontana 71 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.3° perc. +15.8° Assenti 6.3 NE max 6.7 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:01

