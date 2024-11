Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. I dati raccolti mostrano temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata, con un incremento della nuvolosità e un aumento della probabilità di precipitazioni nel pomeriggio. La situazione sarà ulteriormente influenzata da venti freschi provenienti da Ovest, che potrebbero rendere la percezione termica leggermente più bassa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno prevalentemente serene, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma non si registreranno precipitazioni significative. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 19°C intorno alle 09:00. Tuttavia, già a partire dalle 10:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, che continuerà a manifestarsi fino al pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 40% di nuvolosità, con un’intensificazione delle piogge.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera persisterà, con temperature che scenderanno leggermente fino a 18°C. I venti si faranno sentire con intensità crescente, raggiungendo velocità di circa 30 km/h. Le precipitazioni saranno accompagnate da un’alta umidità, che si attesterà attorno all’80%. La situazione meteo si manterrà instabile, con possibilità di piogge intermittenti fino alle ore serali.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 17°C. I venti continueranno a soffiare con forza, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palma di Montechiaro suggeriscono un miglioramento delle condizioni a partire da Giovedì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe continuare a influenzare la regione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16° perc. +15.9° prob. 8 % 10 NO max 14.4 Maestrale 88 % 1016 hPa 5 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 7.6 ONO max 10.7 Maestrale 89 % 1015 hPa 8 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 13 ONO max 23.4 Maestrale 81 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +19.8° perc. +19.7° 0.14 mm 23.9 O max 30.9 Ponente 75 % 1013 hPa 14 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.14 mm 29.5 O max 44 Ponente 78 % 1012 hPa 17 pioggia leggera +18.1° perc. +18° 0.24 mm 29.4 ONO max 48.2 Maestrale 81 % 1012 hPa 20 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 18 % 27 ONO max 46.9 Maestrale 86 % 1012 hPa 23 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 18 % 29.3 ONO max 47.5 Maestrale 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:50

