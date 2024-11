Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 22 Novembre si prevede un inizio di weekend umido, con pioggia leggera e temperature attorno a +16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, con venti da Ovest a 16,7 km/h. La situazione rimarrà stabile durante la notte, con temperature che saliranno fino a +17,5°C. Nella mattina, piogge leggere continueranno, con temperature tra +17,7°C e +18,6°C e venti freschi fino a 31,4 km/h. Sabato 23 Novembre porterà un clima più sereno, con temperature che toccheranno 15,6°C. Domenica 24 Novembre sarà fresca e variabile, con temperature che raggiungeranno 16,3°C nel pomeriggio.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si registrerà un inizio di weekend piuttosto umido. Alle 00:00, si prevederà pioggia leggera con una temperatura di +16,1°C e una copertura nuvolosa del 50%. La velocità del vento sarà di 16,7 km/h da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 29,7 km/h. Proseguendo verso le 01:00, la pioggia continuerà, aumentando la copertura nuvolosa al 100% e la temperatura salirà a +16,8°C. La velocità del vento aumenterà a 18,2 km/h.

Alle 02:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +17,3°C e una copertura nuvolosa del 100%. La situazione non cambierà molto fino alle 04:00, quando si manterrà il cielo coperto e la temperatura si attesterà attorno ai 17,5°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un’altra fase di pioggia leggera con temperature che varieranno da +17,7°C a +18,6°C fino alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 75% e l’84%. I venti saranno freschi, con velocità che raggiungeranno i 31,4 km/h.

Dopo le 09:00, ci sarà un miglioramento temporaneo con nubi sparse e temperature che toccheranno i 20°C alle 10:00. Tuttavia, già alle 15:00, si prevede un ritorno della pioggia leggera, con temperature in calo fino a 18°C. La giornata si concluderà con un cielo che si manterrà nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14,8°C alle 23:00.

Sabato 23 Novembre

Il Sabato 23 Novembre si aprirà con un clima decisamente più sereno rispetto al giorno precedente. Nella notte, alle 00:00, si prevede un cielo con nubi sparse e una temperatura di +14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 34% e i venti si presenteranno con una velocità di 26,8 km/h.

Dalle 01:00 alle 04:00, il cielo si manterrà sereno, con temperature che varieranno tra +12,1°C e +12,4°C. I venti saranno leggeri, con velocità che scenderanno fino a 11,9 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno i 13,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 5%. Alle 10:00, si registreranno nubi sparse e una temperatura di 15,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C. La giornata terminerà con un cielo nuovamente nubi sparse, mantenendo temperature fresche attorno ai 13,2°C.

Domenica 24 Novembre

La Domenica 24 Novembre si presenterà con un clima fresco e variabile. Nella notte, alle 00:00, si prevede un cielo con nubi sparse e una temperatura di +13,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 66% e i venti si presenteranno con una velocità di 16,1 km/h.

Dalle 01:00 alle 04:00, il cielo si manterrà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 12,9°C. I venti continueranno a soffiare da Est, mantenendo una velocità moderata.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, ci sarà un miglioramento con un cielo che passerà a nubi sparse e temperature che toccheranno i 14,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 35%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 16,3°C alle 13:00. La giornata si concluderà con un cielo che si manterrà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 13°C.

Conclusioni

Il fine settimana a Palma di Montechiaro si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e nuvole, mentre Sabato e Domenica offriranno condizioni più serene e fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato e Domenica per godere di un clima più mite, anche se le temperature rimarranno fresche. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, specialmente per Venerdì, dove le piogge potrebbero influenzare i programmi del weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.